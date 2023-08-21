Aşktan Kaçılmaz filminin konusu ne? Aşktan Kaçılmaz filminin oyuncuları kim?
Aşktan Kaçılmaz (Juliet, Naked) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşktan Kaçılmaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşktan Kaçılmaz filminin konusu ne? Aşktan Kaçılmaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aşktan Kaçılmaz filminin yönetmen koltuğunda Jesse Peretz oturuyor. Senaristliğini Jesse Peretz, Tamara Jenkins, Evgenia Peretz, Jim Taylor ve Phil Alden Robinson üstleniyor. Peki, Aşktan Kaçılmaz filminin konusu ne? Aşktan Kaçılmaz filminin oyuncuları kim?
AŞKTAN KAÇILMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzun süredir birlikte olan Annie ve Duncan çiftinin ilişkileri, Duncan’ın bir zamanlar saygı duyulan fakat şimdi unutulmaya yüz tutmuş şarkıcı-söz yazarı Tucker Crowe’a olan takıntısı yüzünden son zamanlarda çatırdamaya başlar. Bu duruma karşısında Annie, internetten Tucker Crowe hakkında bir eleştiri yayınlar ve ikili tanışır. Birbirlerine sık sık mesaj yazan Annie ve Tucker birlikte zaman geçirmeye başladıkça aralarında karşı konulmaz bir bağ oluşur.
AŞKTAN KAÇILMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rose Byrne
Ethan Hawke
Chris O'Dowd
Phil Davis
Lily Newmark
Megan Dodds
Enzo Cilenti
Denise Gough
Azhy Robertson
Eleanor Matsuura
Georgina Bevan
Karol Steele
Michael Chapman
AŞKTAN KAÇILMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aşktan Kaçılmaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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