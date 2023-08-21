Muhteşem Yedili filminin konusu ne, oyuncuları kim? Muhteşem Yedili filmi nerede çekildi?
Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Muhteşem Yedili filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Muhteşem Yedili filminin konusu ne? Muhteşem Yedili filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Muhteşem Yedili filminin yönetmen koltuğunda John Sturges oturuyor. Senaristliğini William Roberts üstleniyor. Peki, Muhteşem Yedili filminin konusu ne? Muhteşem Yedili filminin oyuncuları kim?
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir Meksika kasabası şeytani haydut Calvera (Eli Wallach) ve onun kana susamış arkadaşları tarafından terörize edilmektedir. Yalnızca muhteşem yedili onları kurtaracak güce ve cesarete sahiptir. Kasabanın çiftçilerinin ne silahları, ne paraları, ne de saldırganlık eğilimleri vardır. Bu kişiler sınıra doğru yol alır. Yolda ikiside işsiz olan Chris (Yul Brynner) ve Vin (Steve Mcqueen) daha sonra ise içlerinde James Coburn, Charles Bronson ve Robert Vaughn'nın da aralarında bulunduğu beş kanun kaçağının onların yanına katılmasıyla muhteşem yediliyi oluştururlar. Bu yedili para için değil, macera için bu işe kalkışır. İlk başta galibiyet garanti gibi gözükse de Calvera vazgeçmez ve tekrar kan dökmek için geri gelir. Muhteşem Yedili kasaba halkını kurtarıp tekrar özgürlüğüne kavuşturmak için bu filmi gerçek bir macera klasiğine dönüştürecek ölümüne bir savaşa girer.
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yul Brynner
Steve McQueen
Eli Wallach
Charles Bronson
Horst Buchholz
Vladimir Sokoloff
Rico Alaniz
Rosenda Monteros
Brad Dexter
Robert Vaughn
James Coburn
Jorge Martínez De Hoyos
MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Muhteşem Yedili filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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