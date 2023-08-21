Milyoner Baba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Milyoner Baba filmi nerede çekildi?
Milyoner Baba filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Milyoner Baba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Milyoner Baba filminin konusu ne? Milyoner Baba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Milyoner Baba (Milliard) filminin yönetmen koltuğunda Roman Prygunov oturuyor. Senaristliğini Andrey Zolotarev üstleniyor. Peki, Milyoner Baba filminin konusu ne? Milyoner Baba filminin oyuncuları kim?
MİLYONER BABA FİLMİNİN KONUSU NE?
Etkili bir bankacı olan Matvey Levin, servetini gayrimeşru çocuklarıyla paylaşmamak için elinden geleni yapar. Ancak her şeyini kaybettiğinde, ona sadece onların yardım edebileceği ortaya çıkar. Matvey servetini geri kazanmak için Monte Carlo'daki kendi bankasını soymak zorunda kalacaktır. Bunun için önce çok daha zorlu bir operasyon gerçekleştirmesi gerekmektedir: Yabancılaştığı çocuklarının güvenini yeniden kazanmalı.
MİLYONER BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vladimir Maşkov
Marina Petrenko
Yann Lerat
Mariya Mironova
Aleksandra Bortiç
Pavel Chinaryov
Feodor Bavtrikov
Gela Meskhi
Mihail Prohorov
Svetlana Novitskaya
Lassana Lestin
Aleksandr Oblasov
Valentin Samokhin
Marco Dinelli
Matvey Lykov
Andrey Trushin
Daniil Spivakovskiy
Dmitry Lugovkin
Grigorij Kalinin
Dmitri Astrahan
Kristina Yudicheva
Pavel Tabakov
Boris Estrin
Nikolay Serdtsev
MİLYONER BABA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Milyoner Baba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.
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