Milyoner Baba filminin konusu ne, oyuncuları kim? Milyoner Baba filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:02

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:02

Milyoner Baba (Milliard) filminin yönetmen koltuğunda Roman Prygunov oturuyor. Senaristliğini Andrey Zolotarev üstleniyor. Peki, Milyoner Baba filminin konusu ne? Milyoner Baba filminin oyuncuları kim?

MİLYONER BABA FİLMİNİN KONUSU NE?

Etkili bir bankacı olan Matvey Levin, servetini gayrimeşru çocuklarıyla paylaşmamak için elinden geleni yapar. Ancak her şeyini kaybettiğinde, ona sadece onların yardım edebileceği ortaya çıkar. Matvey servetini geri kazanmak için Monte Carlo'daki kendi bankasını soymak zorunda kalacaktır. Bunun için önce çok daha zorlu bir operasyon gerçekleştirmesi gerekmektedir: Yabancılaştığı çocuklarının güvenini yeniden kazanmalı.

MİLYONER BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vladimir Maşkov

Marina Petrenko

Yann Lerat

Mariya Mironova

Aleksandra Bortiç

Pavel Chinaryov

Feodor Bavtrikov

Gela Meskhi

Mihail Prohorov

Svetlana Novitskaya

Lassana Lestin

Aleksandr Oblasov

Valentin Samokhin

Marco Dinelli

Matvey Lykov

Andrey Trushin

Daniil Spivakovskiy

Dmitry Lugovkin

Grigorij Kalinin

Dmitri Astrahan

Kristina Yudicheva

Pavel Tabakov

Boris Estrin

Nikolay Serdtsev

MİLYONER BABA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Milyoner Baba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.