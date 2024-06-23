Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:20

Güncelleme: 23.06.2024 - 17:20

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası filminin yönetmen koltuğunda Haydar Sinan Güngor, Halil Öztürk ve Semih Turalı oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül üstleniyor. Peki, Aslan Hürkuş 3: Anka Adası filminin konusu ne? Aslan Hürkuş 3: Anka Adası filminin oyuncuları kim?

ASLAN HÜRKUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hürkuş, Aslan ve arkadaşları; yer yüzüne düşen bir gök taşının etrafa yaymakta olduğu manyetik alanın etkisiyle canlanan drone'lara karşı mücadele verirler.

ASLAN HÜRKUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haydar Sinan Güngor

Halil Öztürk

Semih Turalı

ASLAN HÜRKUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aslan Hürkuş 3: Anka Adası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olrak belirlendi.