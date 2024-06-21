Yayınlanma: 21.06.2024 - 20:20

Güncelleme: 21.06.2024 - 20:20

Tabana Kuvvet filminin yönetmen koltuğunda Jerry Zucker oturuyor. Filmin senaristliğini Andy Breckman üstleniyor. Peki, Tabana Kuvvet filminin konusu ne? Tabana Kuvvet filminin oyuncuları kim?

TABANA KUVVET FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kumarhane sahibinin peşisıra Las Vegas'a giden bir grup milyarder, eğlenmek amacıyla üzerine bahis oynanabilecek yeni şeyler aramaya başlarlar. Alışılagelmiş kumar yöntemlerini uygulamak yerine, altı yabancıyı Vegas'tan Silver City'e kadar yarıştırarak galip gelene 2 milyon dolar ödül vermekte karar kılarlar nihayet. Yarışçılar aslında zavallı kurbanlardır: Birbirinden sakar ve talihsiz bu insanlar, zenginlerin eğlencesi uğruna acayip olaylara bulaşacak, başlarına gelmedik kalmayacaktır...

TABANA KUVVET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Breckin Meyer - Nick Schaffer

Cuba Gooding Jr. - Owen Templeton

Rowan Atkinson - Enrico Pollini

Amy Smart - Tracy Faucet

John Cleese - Donald P. Sinclair

Whoopi Goldberg - Vera Baker

Seth Green - Duane Cody

TABANA KUVVET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tabana Kuvvet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olrak belirlendi.