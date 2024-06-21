Tabana Kuvvet filminin konusu ne? Tabana Kuvvet filminin oyuncuları kim?
Tabana Kuvvet filmi (Rat Race) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tabana Kuvvet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tabana Kuvvet filminin konusu ne? Tabana Kuvvet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tabana Kuvvet filminin yönetmen koltuğunda Jerry Zucker oturuyor. Filmin senaristliğini Andy Breckman üstleniyor. Peki, Tabana Kuvvet filminin konusu ne? Tabana Kuvvet filminin oyuncuları kim?
TABANA KUVVET FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir kumarhane sahibinin peşisıra Las Vegas'a giden bir grup milyarder, eğlenmek amacıyla üzerine bahis oynanabilecek yeni şeyler aramaya başlarlar. Alışılagelmiş kumar yöntemlerini uygulamak yerine, altı yabancıyı Vegas'tan Silver City'e kadar yarıştırarak galip gelene 2 milyon dolar ödül vermekte karar kılarlar nihayet. Yarışçılar aslında zavallı kurbanlardır: Birbirinden sakar ve talihsiz bu insanlar, zenginlerin eğlencesi uğruna acayip olaylara bulaşacak, başlarına gelmedik kalmayacaktır...
TABANA KUVVET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Breckin Meyer - Nick Schaffer
Cuba Gooding Jr. - Owen Templeton
Rowan Atkinson - Enrico Pollini
Amy Smart - Tracy Faucet
John Cleese - Donald P. Sinclair
Whoopi Goldberg - Vera Baker
Seth Green - Duane Cody
TABANA KUVVET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tabana Kuvvet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olrak belirlendi.
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