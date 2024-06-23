Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:22

Güncelleme: 23.06.2024 - 09:22

Ne Olacak Halim filminin yönetmen koltuğunda Semra Dündar oturuyor. Filmin senaristliğini yine Semra Dündar üstleniyor. Peki, Ne Olacak Halim filminin konusu ne? Ne Olacak Halim filminin oyuncuları kim?

NE OLACAK HALİM KONUSU NE?

Çocukken ailesi tarafından baş belası olarak görülmesiyle çocuklara düşman olan ünlü sunucu Halim Pekyaman, playboy hayatı yaşayarak günlerini geçirir. Halim'in hayatı, bir gün yayın sırasında çocuklar hakkında ileri geri konuşmasıyla alt üst olur.

Toplum tarafından linç edilip çocuk düşmanı ilan edilen Halim, kanaldan da kouvulur. Biraz uzaklaşmak isteyen Halim, çareyi yıllar önce yatırım amacıyla aldığı Kuşadası'ndaki yazlık eve gitmekte bulur.

Playboy hayatı sürerken kendisini bir anda dört çocuğa bakarken bulan Halim, İstanbul'daki şaşaalı hayatını unutup, aile babası olmayı başarabilecek midir?

NE OLACAK HALİM OYUNCULARI

Emre Altuğ

Algı Eke

Lemi Filozof

Selen Domaç