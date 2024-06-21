Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin konusu ne? Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin oyuncuları kim?
Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filmi (Mr. Holmes) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin konusu ne? Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin yönetmen koltuğunda Bill Condon oturuyor. Filmin senaristliğini Jeffrey Hatcher üstleniyor. Peki, Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin konusu ne? Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin oyuncuları kim?
MR. HOLMES FİLMİNİN KONUSU NE?
1947'de artık 93 yaşına gelmiş ve emekliye ayrılmış Sherlock Holmes, 2. Dünya Savaşı'nın yıktığı Hiroşima'ya yaptığı ziyaretten yeni dönmüştür. Burada hafıza kaybına iyi geldiği düşünülen bir bitkiyi aramış, ancak harap olmuş bir ülkeyle karşılaşmıştır. İngiltere kırsalındaki evinde yanında sadece hizmetçisi Bayan Munro (Laura Linney) ve onun küçük oğlu Roger vardır. Holmes, onu uzun yıllardır rahatsız eden çözülmemiş bir davayı çözmek için yeniden harekete geçtiğinde, bu kez hizmetçinin oğlunun yardımına ihtiyaç duyacaktır.
MR. HOLMES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ian McKellen
Laura Linney
Hiroyuki Sanada
Hattie Morahan
Patrick Kennedy
Milo Parker
Roger Allam
Nicholas Rowe
Frances de la Tour
Madeleine Worrall
Sarah Crowden
Takako Akashi
Phil Davis
MR. HOLMES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olrak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Kaya Sabancı kimdir?
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Köpeği istismar ederken yakalandı