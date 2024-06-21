Yayınlanma: 21.06.2024 - 19:10

Güncelleme: 21.06.2024 - 19:10

Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin yönetmen koltuğunda Bill Condon oturuyor. Filmin senaristliğini Jeffrey Hatcher üstleniyor. Peki, Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin konusu ne? Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin oyuncuları kim?

MR. HOLMES FİLMİNİN KONUSU NE?

1947'de artık 93 yaşına gelmiş ve emekliye ayrılmış Sherlock Holmes, 2. Dünya Savaşı'nın yıktığı Hiroşima'ya yaptığı ziyaretten yeni dönmüştür. Burada hafıza kaybına iyi geldiği düşünülen bir bitkiyi aramış, ancak harap olmuş bir ülkeyle karşılaşmıştır. İngiltere kırsalındaki evinde yanında sadece hizmetçisi Bayan Munro (Laura Linney) ve onun küçük oğlu Roger vardır. Holmes, onu uzun yıllardır rahatsız eden çözülmemiş bir davayı çözmek için yeniden harekete geçtiğinde, bu kez hizmetçinin oğlunun yardımına ihtiyaç duyacaktır.

MR. HOLMES FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ian McKellen

Laura Linney

Hiroyuki Sanada

Hattie Morahan

Patrick Kennedy

Milo Parker

Roger Allam

Nicholas Rowe

Frances de la Tour

Madeleine Worrall

Sarah Crowden

Takako Akashi

Phil Davis

MR. HOLMES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olrak belirlendi.