Atalarımızın Bayrakları filminin yönetmen koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Haggis, William Broyles Jr. üstleniyor. Peki, Atalarımızın Bayrakları filminin konusu ne? Atalarımızın Bayrakları filminin oyuncuları kim?

ATALARIMIZIN BAYAKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kara kumsalları ve cehennemi mağaralarıyla ıssız bir ada olan Japon garnizonu Iwo Jima için girilen şiddetli muharebe başlayalı birkaç gün olmuşken, beş deniz piyadesi ve bir donanma sıhhiyecisinin Birleşik Devletler bayrağını Suribachi Dağı’na dikmesinin fotoğrafı, Pasifik Savaşı’nın akıllardan silinmeyen görüntülerinden biri olur. Fotoğraftaki adamlar için, bayrağı dikmek yorucu bir savaşın içindeki küçük bir formalite; ama evdekiler için; yıkıcı engellere karşı tek söz etmeden işbirliği yapan bu adamların görüntüsü, kahraman sözcüğünün tanımıdır. Bu görüntü, umuda aç ve bitmeyecekmiş gibi görünen bir savaşın bitkinliğini taşıyan Amerikan halkını yakalar. Annelere, oğullarının sağ salim geri döneceğine inanmaları için bir neden; dönmeyecek oğullarının yasını tutanlara ise bir amaç verir. Hayatta kalan “Bayrak Dikenler” fotoğrafın uyandırdığı duyguları vurgulamak için savaştan çekilip Birleşik Devletler’e geri gönderilirler ve orada ülkelerine, savaş meydanında değil ama ”gerçek kahramanlara” yakın olmak için bir araya gelen ve savaş harcamalarını karşılamak için gerekli çekleri yazan yığınların arasında hizmet etmeye devam ederler.

ATALARIMIZIN BAYAKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Barry Pepper

Neal McDonough

Ryan Phillippe

Jesse Bradford

Adam Beach

John Slattery

Paul Walker

Chris Bauer

Jamie Bell

ATALARIMIZIN BAYAKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Atalarımızın Bayrakları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.