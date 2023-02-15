ATV, KANAL D, TRT1, FOX TV, STAR TV dizileri için yeni gelişme! Karar verildi
ATV, KANAL D, TRT1, FOX TV, STAR TV gibi TV kanallarında yayınlanan diziler ne zaman ekrana gelecek merak ediliyordu. Özellikle Star TV'deki Yalı Çapkını dizisinin hayranları dizinin tekrar ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu.
Kahramanmaraş merkezli depremin yaşanmasından ötürü yayın akışı listesinden televizyon dizileri başta olmak üzere yarışmalar ve programlar da yayın akışı listesinden TV kanalları tarafından çıkarılmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından dizilerin sete çıkacakları tarih merak ediliyordu.
Bazı TV dizileri sete yeniden başladı. Ancak yayın tarihleri netleşmedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı deprem ''Adıyaman, Adana, Hatay, Malatya, Osmaniye'' gibi bir çok kentte yıkıma yol açmıştı. Binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş ise enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.
1 haftalık ulusal yas ilan edilmişti. 1 haftalık süre bitti ancak ülke genelinde yas süreci devam ediyor.
TV kanalları yayın akışlarını henüz değiştirmiş değil.
Cumhuriyet'in medya kulislerinden edindiği bilgilere göre; Televizyon dizileri bu haftada ekrana gelmeyecek. Önümüzdeki hafta başından itibaren kanalların nasıl bir yol haritası belirleyeceği henüz belli değil.
TRT1 DİZİLERİ NE OLACAK?
Devlet televizyonu TRT1 hariç diğer TV kanallarının normal yayın akışına dönmesi bekleniyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizilerin en erken mart ayında tekrar ekrana gelmesi bekleniyor.
Kanalda ''Teşkilat, Yürek Çıkmazı, Alparslan Büyük Selçuklu'' gibi reyting rekorları kıran diziler yayınlanıyordu.
STAR TV'DEN YALI ÇAPKINI KARARI
Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi de bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin önümüzdeki hafta ekranda olması bekleniyor. 24 Şubat 2023 Cuma akşamı Yalı Çapkını yeni bölümüyle Star TV ekranında olacak.
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