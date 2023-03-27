ATV karar verdi! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final tarihi belli oldu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 00:19

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 00:19

EDHO yani Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından ATV'de yayınlanmaya başlayan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu.

Dizinin haziran ayında sezon finali yapacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrıca bir oyuncunun da ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamları seyircileri ekran başına topluyor.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi atv’nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Oktay Kaynarca’nın imza attığı dizinin salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümüne düğün sahneleri damga vuracak. Televizyon ve sinema dünyasının usta yönetmeni Mustafa Şevki Doğan’ın imza attığı dizide bir de flaş ayrılık yaşandı.

Fenomen dizinin Bassilius’u Nejat Birecik ekibe veda etti. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bir değişiklik yaşanmazsa haziranın ikinci haftasında sezon finali yapması planlanıyor.

OKTAY KAYNARCA DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre Oktay Kaynarca, yeni sezonda da diziye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Kaynarca'nın diziden ayrılacağına yönelik iddialar gündeme gelmiş ancak iddialar doğru çıkmamıştı.