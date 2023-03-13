ATV'de görülmemiş kriz. İddialı dizi apar topar ekrandan alındı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 22:47

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 22:47

Yayınladığı Kuruluş Osman ve Ben bu cihana sığmazam gibi dizilerle reyting rekorları kıran ATV yeni dizisinde beklediği başarıyı yakalayamadı. Dev bütçeler harcadığı diziye 2.bölümde final kararı aldı.

SEZON SONUNU GÖREMEYECEK

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; ATV ''Başım belada'' adlı dizisiyle ilgili bugün final kararı verdi. Dün akşam 2. bölümü ekrana gelen “Başım Belada” dizisinin ekran ömrü çok kısa sürdü. Baba Yapım imzalı dizide Keremcem ve Merih Öztürk başrolü paylaşıyordu.

AKSİLİKLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Merih Öztürk'ün aksilikler peşini bırakmıyor. Armoni Medya'dan Sadık Şimşek'in aktardıklarına göre Merih Öztürk'ün yüzü Balkan ninnisi dizisiyle de gülmemişti. TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan ninnisi dizisi nedeniyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e taşınan Merih Öztürk oldukça ciddi bütçeler ayırarak Üsküp'te bir ev kiralamıştı. Dizinin reyting sorunları nedeniyle final yapmasına karar verilmiş ve Merih Öztürk, Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmıştı. Merih Öztürk şimdi de ATV'de yayınlanan yeni dizisi nedeniyle hüsrana uğradı.

BAŞIM BELADA İÇİN FİNAL KARARI

İlk bölümünden itibaren reytinglerde beklenilen izlenme rakamlarına ulaşamayan dizinin 5. bölümde final yapmasına karar verildi. Hakan Arslan ve Ulaş Cihan Şimşek’ın yönettiği dizide Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele), Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel), Yağmur Öztürk (Melike), Ali Çatalbaş (Tayfur), Zeynep Kumral (Narin), Ali İpin (Hikmet), Nazan Diper (Şerife) , Yiğit Ege Yazar (Buğra), Bilgesu Kural (Berna), Ferdi Kurtuldu (Timur), Orhan Eşkin (Oktay), Berke Üzrek (Badi Uğur), Burakhan Yılmaz (Safa), Sevinç Kıranlı (Vildan), Bade Arazlı (Işıl), Murat Akkoyunlu (Üstün), Ayçin İnci (Melis) rol alıyordu.