Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:50

Av filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael J. Bassett üstleniyor. Peki, Av filminin konusu ne? Av filminin oyuncuları kim?

AV FİLMİNİN KONUSU NE?

Megan Fox; takım lideri O’Hara olarak, Afrika'nın ücra bir köşesinde tutsakları kurtarmak için cesur bir görevde bulunan paralı asker ekibine liderlik ediyor. Görev elbette ters gidiyor ve ekip Afrika'da mahsur kalıyor. O’Hara’nın kadrosu kanlı, isyancı çeteyle acımasız bir mücadeleye girerken, bir yandan da onları tek tek avlayan vahşi aslanlardan oluşan bir grupla yüzleşmek zorunda kalıyor.

AV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Megan Fox

Philip Winchester

Brandon Auret

Adam Deacon

Greg Kriek

Kenneth Fok

AV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Av filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.