Kalp Estetiği filminin konusu ne, nerde çekildi, oyuncuları kim? Kalp Estetiği filmi nerede, ne zaman yayımlanacak?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:19

Güncelleme: 05.09.2023 - 13:19

Kalp Estetiği filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Haydar Işık oturuyor. Senaristliğini ise Şeyda Delibaşı üstleniyor.

KALP ESTETİĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Konservatuarlı ve yetenekli bir adam olan Timuçin, ne kadar başarılı olsa da bir türlü başrol alamaz. Rollerin başarıyla altında kalkabilecek olmasına rağmen, dış görünümü nedeniyle baş rolleri alamaz. Timuçin’in rahatsız olduğu oyunculardan Burak ise yeteneği olmamasına rağmen yakışıklılığı ile başrolleri kapar. Başarılı bir estetik cerrah olan Op.Dr Elvan Bayraktar ile birlikte olan Burak, aşklarını basından ve en yakınlarından gizli yaşar. Bir gün Elvan’a kimsesiz çocuklarla için düzenlenen “Hayatı Güzelliştir” adlı bir sosyal yardım kampanyasına destek için teklif gelir. Teklifi kabul eden Elvan, kampanya kapsamında kısa filmler çekileceği için projede Burak’ın da olmasını ister. Burak’a kampanyayı anlatan Elvan, kampanya sonrasında sevgili olduklarını hatta yakında evleneceklerini basına açıklamayı teklif eder. Burak ise ilişkilerini basına açıklamayı henüz düşünmemektedir ve zamanı olmadığını belirterek kampanyaya tek katılmasını söyler. Bu durumun ardından yaşanan trajik bir olayla Elvan ve Timuçin’in yolu kesişir. Bir ay sürecek olan kampanyada birlikte çalışan Timuçin ve Elvan, birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulur. Onlar, birbirlerinin tamamen zıttı olsalar da zamanla birbirlerine aşık olurlar. Burak’ın bu durumdan şüphelenmesiyle işler karmaşık bir hal alır.

KALP ESTETİĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Evliya Aykan

Ersin Korkut

Müge Boz

Ayberk Yılmaz

Hakan Bilgin

Bahtiyar Engin

Asel Erensoy

Tamer Gül

Ümit Okur

Ümit Acar

Tolga Yüce

KALP ESTETİĞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kalp Estetiği filmi Düzce'de çekildi.

KALP ESTETİĞİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kalp Estetiği filmi 29 Eylül Cuma günü vizyona girecek.

KALP ESTETİĞİ FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Kalp Estetiği filmi sinemalarda gösterime girecek.

KALP ESTETİĞİ FİLMİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kalp Estetiği filminin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.



