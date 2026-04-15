Avcı: Kış Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Cedric Nicolas-Troyan oturuyor. Filmin senaristliğini Craig Mazin ve Evan Spiliotopoulos üstleniyor. Peki, Avcı: Kış Savaşı filminin konusu ne? Avcı: Kış Savaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Buz Kraliçesi Freya'nın, kız kardeşi Ravenna'yı Büyülü Ayna ile hayata döndürmesiyle başlayan bu fantastik serüven, iki güçlü kardeşin dünyayı tehdit eden karanlık ittifakına karşı sürgün edilmiş avcıların verdiği destansı mücadeleyi konu alıyor. 2012 yapımı ilk filmin öncesini anlatan yapım, aşkın yasaklandığı bir krallıkta Buz Kraliçesi'nin yükselişini odağına alıyor. Ravenna'nın geri dönüşüyle artan tehlikeyi durdurabilecek tek güç ise kalplerini aşka kapatma emrine itaat etmeyen cesur avcılardır. Sürgün edildikleri topraklardan dönen bu savaşçılar, iki büyücüye karşı durarak dünyanın kaderini belirlemek için yeniden birleşirler.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlize Theron

Chris Hemsworth

Nick Frost

Jessica Chastain

Rob Brydon

Emily Blunt

Sheridan Smith

Sope Dirisu

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Günışığı IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.