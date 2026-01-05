Avengement filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Avengement filminin konusu ne? Avengement filminin oyuncuları kim?

AVENGEMENT FİLMİNİN KONUSU NE?

Avengement, hapse girmesine neden olan insanlardan intikam almaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Hapishane zor koşullar altında yaşayan ve burada hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalan bir suçlu, sonunda beklediği fırsatı ele geçirerek hapishaneden kaçmayı başarır. Cezaevinin kapısından dışarı adım atar atmaz yapmak istediği tek şey, kendisini suçlu haline getiren insanlardan intkam almak olur. Katil olmasına neden olan insanların peşine düşen adam, kaybolan hayatını geri kazanmak için büyük bir savaşın içine girer.

AVENGEMENT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Craig Fairbrass

Thomas Turgoose

Nick Moran

Kierston Wareing

Leo Gregory

Louis Mandylor

Terence Maynard

Ross O'Hennessy

Daniel Adegboyega

Mark Strange

Jane Thorne

AVENGEMENT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Avengement filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.