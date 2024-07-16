Avengers: Endgame filminin konusu ne? Avengers: Endgame filminin oyuncuları kim?
Avengers: Endgame filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Avengers: Endgame filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Avengers: Endgame filminin konusu ne? Avengers: Endgame filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Avengers: Endgame filminin yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor. Filmin senaristliğini Jack Kirby, Jim Starling ve Stan Lee üstleniyor. Peki, Avengers: Endgame filminin konusu ne? Avengers: Endgame filminin oyuncuları kim?
AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİN KONUSU NE?
Thanos'un (Josh Brolin) Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi Dünya dengesini kurması nedeniyle süperkahramanlar dahil dünyanın yarısı küle dönüşmüştü. Geriye kalan ve yas tutan Yenilmezler'in as kadrosu Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) ve Iron Man'e (Robert Downey Jr.) kuantum bölgesinden gelerek aralarına katılan Ant-Man (Paul Rudd) umut ışığı olacak.
AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Downey Jr.
Chris Evans
Scarlett Johansson
Chris Hemsworth
Brie Larson
Josh Brolin
Mark Ruffalo
Jeremy Renner
Paul Rudd
Chadwick Boseman
Tom Holland
Elizabeth Olsen
Sebastian Stan
Evangeline Lilly
Karen Gillan
Pom Klementieff
Dave Bautista
Tilda Swinton
Gwyneth Paltrow
Letitia Wright
Don Cheadle
Zoe Saldana
Benedict Cumberbatch
Chris Pratt
Joanna Bennett
Yvette Nicole Brown
AVENGERS: ENDGAME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Avengers: Endgame filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.
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