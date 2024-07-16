Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:14

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:14

Avengers: Endgame filminin yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor. Filmin senaristliğini Jack Kirby, Jim Starling ve Stan Lee üstleniyor. Peki, Avengers: Endgame filminin konusu ne? Avengers: Endgame filminin oyuncuları kim?

AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİN KONUSU NE?

Thanos'un (Josh Brolin) Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi Dünya dengesini kurması nedeniyle süperkahramanlar dahil dünyanın yarısı küle dönüşmüştü. Geriye kalan ve yas tutan Yenilmezler'in as kadrosu Black Widow (Scarlett Johansson), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) ve Iron Man'e (Robert Downey Jr.) kuantum bölgesinden gelerek aralarına katılan Ant-Man (Paul Rudd) umut ışığı olacak.

AVENGERS: ENDGAME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Scarlett Johansson

Chris Hemsworth

Brie Larson

Josh Brolin

Mark Ruffalo

Jeremy Renner

Paul Rudd

Chadwick Boseman

Tom Holland

Elizabeth Olsen

Sebastian Stan

Evangeline Lilly

Karen Gillan

Pom Klementieff

Dave Bautista

Tilda Swinton

Gwyneth Paltrow

Letitia Wright

Don Cheadle

Zoe Saldana

Benedict Cumberbatch

Chris Pratt

Joanna Bennett

Yvette Nicole Brown

AVENGERS: ENDGAME FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Avengers: Endgame filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.