Marvel’s Avengers son güncellemesini aldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:20

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:20

Uzun bir süredir Avengers serisi için bir oyun bekleniyordu. 2020 yılında Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve karşımıza Marvel’s Avengers adıyla çıkan oyun, beklendiği gibi olmadı.

Pek beğenilmeyen ve eleştiri yağmuruna tutulan oyun Steam'de 19 binin üzerinde yorum ile değerlendirildi. 'Karışık' kategorisinde yer alan ve yorumlarda oynanışından iç dinamiklerine kadar pek çok yönden eleştirilen Marvel's Avengers, hakkında açıklama yapıldı.

OYUN SON GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Oyunun son güncellemesini mart ayında alacağı ve 30 Eylül'de de tamamen mağazalardan kaldırılacağına yönelik duyuru yapıldı.

Nisan ayına girmemizle beraber oyun son güncellemesini de almış oldu.

Oyunun yayınlanan son güncellemesindeki değişiklikler bir blog yazısıyla duyuruldu: