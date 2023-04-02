Marvel’s Avengers son güncellemesini aldı
Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel’s Avengers oyunu, 30 Eylül'de mağazalardan kaldırılıyor.
Uzun bir süredir Avengers serisi için bir oyun bekleniyordu. 2020 yılında Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve karşımıza Marvel’s Avengers adıyla çıkan oyun, beklendiği gibi olmadı.
Pek beğenilmeyen ve eleştiri yağmuruna tutulan oyun Steam'de 19 binin üzerinde yorum ile değerlendirildi. 'Karışık' kategorisinde yer alan ve yorumlarda oynanışından iç dinamiklerine kadar pek çok yönden eleştirilen Marvel's Avengers, hakkında açıklama yapıldı.
OYUN SON GÜNCELLEMESİNİ ALDI
Oyunun son güncellemesini mart ayında alacağı ve 30 Eylül'de de tamamen mağazalardan kaldırılacağına yönelik duyuru yapıldı.
Nisan ayına girmemizle beraber oyun son güncellemesini de almış oldu.
Oyunun yayınlanan son güncellemesindeki değişiklikler bir blog yazısıyla duyuruldu:
- MCU'dan ilham alan ve MCU'dan ilham almayan Kıyafetler, İfadeler ve İsim Plakaları artık Kahraman Kartında otomatik olarak mevcut.
- Hikayeyi oynayarak kazanılan veya Kozmetik Satıcısı aracılığıyla satın alınan ürünler, her zaman olduğu gibi sırasıyla kazanılmalı veya satın alınmalıdır.
- Hem Sevkiyat sistemi hem de Kahraman Meydan Okuma Kartları oyundan tamamen kaldırıldı. Daha önce Gönderilerden ve Kahraman Meydan Okuma Kartlarından kazanılabilen öğeler, 2.8'e güncellediğinizde otomatik olarak verilen yüzlerce Pazar Yeri öğesine dahildir.
- 2.8'e güncelledikten sonra kilidi açılmış tüm Marketplace içeriğine erişebilmek için internete bağlı olmanız gerekmez.
- Özel bir Kurucu Hediyesi verilecek: Demir Adam'ın 'Değişken Tehdit Tepkisi Savaş Kıyafeti'. Bu Kıyafet, kazanan tüm oyunculara otomatik olarak verilecektir.
- Mevcut tüm Kredi bakiyeleri oyun içi kaynaklara dönüştürüldü.
- Sahip olunan Kahramanın Katalizörleri ve Parça Çıkarıcıları oyundan tamamen kaldırıldı. Onların yerine, kazanılan Parçalarda ve kazanılan XP'de artık kalıcı bir 1,5x çarpanı var.
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