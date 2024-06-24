Doctor Strange yeni filmi ağzından kaçırdı... Beklenen Avengers filmi için açıklamayı Benedict Cumberbatch yaptı!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 18:41

Güncelleme: 24.06.2024 - 18:41

MCU'da (Marvel Sinematik Evreni) Doctor Strange karakterine hayat veren Benedict Cumberbatch, bir sonraki büyük ekip filmi hakkında heyecan verici bilgiler paylaştı. Netflix'e kariyerindeki rolleri gözden geçirirken konuşan Cumberbatch, özellikle Doctor Strange rolü ve Avengers 5 hakkında ilginç ayrıntılar verdi.

Cumberbatch, Doctor Strange rolünü ilk olarak program çakışmaları nedeniyle reddetmek zorunda kaldığını, ancak Marvel'ın ısrarı sayesinde bu rolü kabul ettiğini anlattı. Cumberbatch, Marvel ile olan ilişkisini şu sözlerle özetledi:

"Marvel ile çok güzel bir ilişkimiz oldu. Gelecek yıl büyük bir fırtına koparacak olan Avengers için sabırsızlanıyorum."

Cumberbatch, MCU hayranlarının aksine Avengers 5'in neye benzeyeceği konusunda bilgi sahibi gibi görünüyor. Jonathan Majors'ın Kang rolüyle başrolü üstleneceği "Avengers: Kang Hanedanı" filmi için, Majors kovulduğundan beri belirsizlik devam ediyor. Marvel Stüdyoları'nın Kang'ı yeniden mi canlandıracağı yoksa farklı bir kötü adamla mı ilerleyeceği henüz bilinmiyor. Ancak, filmin 2025'te başlaması planlanıyor. Marvel'ın gizlilik prosedürlerine rağmen, prodüksiyon yaklaştıkça olay örgüsü ve oyuncu kadrosuyla ilgili daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.