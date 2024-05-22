Avengers yıldızları yeniden bir araya geliyor: Crime 101 yolda...
Marvel yıldızları Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo, Crime 101 adlı romandan uyarlanacak olan filmde başrolleri paylaşacak.
Mark Ruffalo, Don Winslow'un Crime 101 adlı romanının Prime Video uyarlamasında rol almak üzere görüşmelere başladı. Başrolleri Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo paylaşacak. Film önümüzdeki yıl sinemalarda gösterime girecek.
Konuyla ilgili ayrıntılar gizli tutulurken, Winslow'un orijinal kısa öyküsü, polisin Kolombiyalı kartellerle ilişkilendirdiği Pasifik Kıyısı'nda ve aşağı yukarı gerçekleşen üst düzey mücevher hırsızlıklarını takip ettiği için Heat'in tonlarını taşıyor. Dedektif Lou Lubesnick'in başka fikirleri vardır ve son bir skor peşinde olan bir hırsıza odaklanır.
Filmi Bart Layton yönetecek ve Peter Straughan'ın katkılarıyla senaryo yazıldı.
Ruffalo, Searchlight'ın Poor Things filmindeki rolüyle dördüncü Oscar adaylığını elde ettikten sonra bu yıl çoktan yükselişe geçti. Şu anda Mare Of East Town'ın yaratıcısı Brad Ingelsby'nin HBO sınırlı dizisi Task'ın çekimlerine devam ediyor.
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