Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:03

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:03

Ayakçı filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Filmin senaristliğini Gökhan Yıkılkan üstleniyor. Peki, Ayakçı filminin konusu ne? Ayakçı filminin oyuncuları kim?

AYAKÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kargoculuk yapan iki çocuk babası Hayri’nin en büyük hayali, bir milyoncu açmaktır. Hayri, kargo dağıtırken kaza geçirip hastaneye düşer. Orada karşılaştığı bir adam, Hayri’yi başkasıyla karıştırır ve ona para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket verir. İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, paketi alır. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

AYAKÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gökhan Yıkılkan

İnan Ulaş Torun

Mustafa Üstündağ

Öznur Serçeler

Zihni Göktay

Erkan Can

Emre Kınay

Emrah Kaman

Seda Sayan

Gülben Ergen

Atsız Karaduman

Hamza Yazıcı

Selda Özbek Orpak

Eray Türk