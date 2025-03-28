Ayakçı filminin konusu ne? Ayakçı filminin oyuncuları kim?
Ayakçı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayakçı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ayakçı filminin konusu ne? Ayakçı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ayakçı filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Filmin senaristliğini Gökhan Yıkılkan üstleniyor. Peki, Ayakçı filminin konusu ne? Ayakçı filminin oyuncuları kim?
AYAKÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kargoculuk yapan iki çocuk babası Hayri’nin en büyük hayali, bir milyoncu açmaktır. Hayri, kargo dağıtırken kaza geçirip hastaneye düşer. Orada karşılaştığı bir adam, Hayri’yi başkasıyla karıştırır ve ona para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket verir. İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, paketi alır. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
AYAKÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gökhan Yıkılkan
İnan Ulaş Torun
Mustafa Üstündağ
Öznur Serçeler
Zihni Göktay
Erkan Can
Emre Kınay
Emrah Kaman
Seda Sayan
Gülben Ergen
Atsız Karaduman
Hamza Yazıcı
Selda Özbek Orpak
Eray Türk
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Devlet Bahçeli'den flaş 'İBB' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı
- Altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı!