Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:12

Güncelleme: 24.04.2024 - 15:12

Ay'da İlk İnsan filminin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyor. Filmin senaristliğini Josh Singer üstleniyor. Peki, Ay'da İlk İnsan filminin konusu ne? Ay'da İlk İnsan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AY'DA İLK İNSAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, astronot Neil Armstrong'un (Ryan Gosling) hayatının 1960'lardaki dönemini konu alıyor. Armstrong'un 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olduğu yolculuğa giden süreçte hem NASA'da yaşananlar, hem de Armstrong'un özel hayatı ve eşi Janet'la (Claire Foy) ilişkisi filmde yer buluyor.

AY'DA İLK İNSAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Gosling

Claire Foy

Jason Clarke

Kyle Chandler

J.D. Evermore

Brady Smith

Brian d'Arcy James

Cory Michael Smith

Lukas Haas

Pablo Schreiber

Corey Stoll

Anna Chazelle

Christopher Abbott

Ciarán Hinds

Ethan Embry

Patrick Fugit

Shea Whigham

Nelson Bonilla

Perla Middleton

Stephanie Turner

Kris Swanberg

James R. Hansen

AY'DA İLK İNSAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Ay'da İlk İnsan filminin IMDb puanı 7.3 olarak belirlendi.