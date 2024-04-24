Ay'da İlk İnsan filminin konusu ne? Ay'da İlk İnsan filminin oyuncuları kim?
Ay'da İlk İnsan (First Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Ay'da İlk İnsan filminin konusu ne? Ay'da İlk İnsan filminin oyuncuları kim?
Ay'da İlk İnsan filminin yönetmen koltuğunda Damien Chazelle oturuyor. Filmin senaristliğini Josh Singer üstleniyor. Peki, Ay'da İlk İnsan filminin konusu ne? Ay'da İlk İnsan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
AY'DA İLK İNSAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, astronot Neil Armstrong'un (Ryan Gosling) hayatının 1960'lardaki dönemini konu alıyor. Armstrong'un 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan olduğu yolculuğa giden süreçte hem NASA'da yaşananlar, hem de Armstrong'un özel hayatı ve eşi Janet'la (Claire Foy) ilişkisi filmde yer buluyor.
AY'DA İLK İNSAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ryan Gosling
Claire Foy
Jason Clarke
Kyle Chandler
J.D. Evermore
Brady Smith
Brian d'Arcy James
Cory Michael Smith
Lukas Haas
Pablo Schreiber
Corey Stoll
Anna Chazelle
Christopher Abbott
Ciarán Hinds
Ethan Embry
Patrick Fugit
Shea Whigham
Nelson Bonilla
Perla Middleton
Stephanie Turner
Kris Swanberg
James R. Hansen
AY'DA İLK İNSAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Ay'da İlk İnsan filminin IMDb puanı 7.3 olarak belirlendi.
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