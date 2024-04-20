Yetenekli Bay Cage filminin konusu ne? Yetenekli Bay Cage filminin oyuncuları kim?

Yetenekli Bay Cage filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yetenekli Bay Cage filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yetenekli Bay Cage filminin konusu ne? Yetenekli Bay Cage filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:51
Yetenekli Bay Cage filminin konusu ne? Yetenekli Bay Cage filminin oyuncuları kim?
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Yetenekli Bay Cage filminin yönetmenliğini Tom Gormican üstleniyor. Peki, Yetenekli Bay Cage filminin konusu ne? Yetenekli Bay Cage filminin oyuncuları kim? 

YETENEKLİ BAY CAGE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nicolas Cage, bir milyarder süper hayranının doğum gününe katılmak için 1 milyon dolarlık teklifi isteksizce kabul eder. İşler çılgına döndüğünde Nic, karısını ve kızını kötü şöhretli bir uyuşturucu baronu olan hayrandan kurtarmak için en ikonik ve sevilen karakterlerinden bazılarının bir versiyonu olmak zorunda kalır.

YETENEKLİ BAY CAGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Nicolas Cage
  • Pedro Pascal
  • Sharon Horgan
  • Ike Barinholtz
  • Alessandra Mastronardi
  • Jacob Scipio
  • Neil Patrick Harris
  • Tiffany Haddish

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