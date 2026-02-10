Ayin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ari Aster üstleniyor. Peki, Ayin filminin konusu ne? Ayin filminin oyuncuları kim?

AYİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Graham Ailesi'nin başı olan Ellen'ın ölümünün ardından başta kızı Annie ve ailenin diğer üyelerinin, Graham Ailesi'nin geçmişinde saklı, hiç bilmedikleri dehşetengiz sırları keşfetmeye başlamaları ve her gün biraz daha karanlıklaşan bu aile mirasından kurtulmak için verdikleri mücadele konu ediniyor.

AYİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toni Collette

Gabriel Byrne

Alex Wolff

Milly Shapiro

Ann Dowd

AYİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ayin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.