Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin yönetmen koltuğunda Timo Vuorensola oturuyor. Filmin senaristliğini Timo Vuorensola, Dalan Musson üstleniyor. Peki, Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin konusu ne? Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin oyuncuları kim?
AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları, insanlığı kurtarmak için savaşmak zorunda kalan bir topluluğa odaklanıyor. Nükleer savaş sonrası yaşanmaz bir hale gelen dünyada, insanlığın son sığınağı Naziler'in Ay'daki üssüdür. Ancak burada da yaşam insanlar için pek de iyi değildir. Yaşam koşullarının gittikçe daha kötü bir hal alması, insanları yeni yer arayışına sürükler. İnsanlar, son çare dünyanın merkezinde bulunan gizli bir şehre yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. İnsanlığın kurtulması için öncelikle karşılarına çıkan Vril’in öncüsü olduğu şekil değiştirebilen bir sürüngenler ırkı ve onların dinozor ordusu ile savaşmak zorunda kalır.
AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lara Rossi
Vladimir Burlakov
Julia Dietze
Udo Kier
Tom Green
John Flanders
Ricky Watson
Stephanie Paul
Emily Atack
Timo Vuorensola
Hon Ping Tang
James Quinn
Tero Kaukomaa
Dalan Musson
Kit Dale
Martin Swabey
Kari PJ Ketonen
Christoph Drobig
Jukka Hilden
Jan Debski
Amanda Wolzek
AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.