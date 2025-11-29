Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin konusu ne? Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin oyuncuları kim?

29.11.2025 18:01:00
Haber Merkezi
Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları (Iron Sky: The Coming Race) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin konusu ne? Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin yönetmen koltuğunda Timo Vuorensola oturuyor. Filmin senaristliğini  Timo Vuorensola, Dalan Musson üstleniyor. Peki, Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin konusu ne? Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin oyuncuları kim? 

AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları, insanlığı kurtarmak için savaşmak zorunda kalan bir topluluğa odaklanıyor. Nükleer savaş sonrası yaşanmaz bir hale gelen dünyada, insanlığın son sığınağı Naziler'in Ay'daki üssüdür. Ancak burada da yaşam insanlar için pek de iyi değildir. Yaşam koşullarının gittikçe daha kötü bir hal alması, insanları yeni yer arayışına sürükler. İnsanlar, son çare dünyanın merkezinde bulunan gizli bir şehre yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. İnsanlığın kurtulması için öncelikle karşılarına çıkan Vril’in öncüsü olduğu şekil değiştirebilen bir sürüngenler ırkı ve onların dinozor ordusu ile savaşmak zorunda kalır.

AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lara Rossi

Vladimir Burlakov

Julia Dietze

Udo Kier

Tom Green

John Flanders

Ricky Watson

Stephanie Paul

Emily Atack 

Timo Vuorensola 

Hon Ping Tang 

James Quinn

Tero Kaukomaa 

Dalan Musson 

Kit Dale 

Martin Swabey 

Kari PJ Ketonen 

Christoph Drobig 

Jukka Hilden 

Jan Debski 

Amanda Wolzek

AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.

