Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin yönetmen koltuğunda Timo Vuorensola oturuyor. Filmin senaristliğini Timo Vuorensola, Dalan Musson üstleniyor. Peki, Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin konusu ne? Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin oyuncuları kim?

AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları, insanlığı kurtarmak için savaşmak zorunda kalan bir topluluğa odaklanıyor. Nükleer savaş sonrası yaşanmaz bir hale gelen dünyada, insanlığın son sığınağı Naziler'in Ay'daki üssüdür. Ancak burada da yaşam insanlar için pek de iyi değildir. Yaşam koşullarının gittikçe daha kötü bir hal alması, insanları yeni yer arayışına sürükler. İnsanlar, son çare dünyanın merkezinde bulunan gizli bir şehre yerleşmeye karar verir. Tam da bu sırada beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. İnsanlığın kurtulması için öncelikle karşılarına çıkan Vril’in öncüsü olduğu şekil değiştirebilen bir sürüngenler ırkı ve onların dinozor ordusu ile savaşmak zorunda kalır.

AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lara Rossi

Vladimir Burlakov

Julia Dietze

Udo Kier

Tom Green

John Flanders

Ricky Watson

Stephanie Paul

Emily Atack

Timo Vuorensola

Hon Ping Tang

James Quinn

Tero Kaukomaa

Dalan Musson

Kit Dale

Martin Swabey

Kari PJ Ketonen

Christoph Drobig

Jukka Hilden

Jan Debski

Amanda Wolzek

AYIN KARANLIK YÜZÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ayın Karanlık Yüzü: Hitlerin Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.