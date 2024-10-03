Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim?
Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aykut Enişte filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aykut Enişte filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Gelinoğlu, Giray Altınok üstleniyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne? Aykut Enişte filminin oyuncuları kim?
AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN KONUSU NE?
Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?
AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Gelinoğlu
Melis Babadağ
Ege Kökenli
Müfit Kayacan
Lale Başar
Ali Erkazan
Özlem Çakar
Selen Domaç
Ferdi Sancar
Mekin Sezer
Ecrin Moğultay
Güven Hokna
AYKUT ENİŞTE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aykut Enişte filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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