Kalandar Soğuğu filminin konusu ne? Kalandar Soğuğu filminin oyuncuları kim?
Kalandar Soğuğu (Cold of Kalandar) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kalandar Soğuğu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kalandar Soğuğu filminin konusu ne? Kalandar Soğuğu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kalandar Soğuğu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Kara üstleniyor. Peki, Kalandar Soğuğu filminin konusu ne? Kalandar Soğuğu filminin oyuncuları kim?
KALANLAR SOĞUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?
Karadeniz'in bir köyünde hayvancılık ile geçinen, ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet'in en büyük tutkusu, dağlarda maden cevheri bulmaktır. Ancak bu uğurda büyük çaba ve zaman sarfettikten sonra artık bu umudunu tamamen kaybetmiştir. Ancak öğrendiği bir haberle hayatının ekseni başka bir noktaya kayar ve Artvin'deki boğa güreşlerine katılmak için hazırlık yapmaya başlar.
KALANLAR SOĞUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nuray Yeşilaraz
Haydar Şişman
Hanife Kara
İbrahim Kuvvet
Temel Kara
KALANLAR SOĞUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kalandar Soğuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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