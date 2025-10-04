Aynadaki Yabancı dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aynadaki Yabancı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aynadaki Yabancı dizisinin ilk bölümü ne zaman?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynadaki Yabancı, hayatını geride bırakmak zorunda kalan bir kadının geçmişin izlerini silmeye çalışırken kendini bambaşka bir hayatın içinde bulduğu dramatik yolculuğu ekrana taşıyacak. Bir annenin, kocasına karşı verdiği çocuğuna kavuşma mücadelesi ile de gerilimi doruğa çıkaracak.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu, Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynadaki Yabancı dizisinin ilk bölümü 4 Ekim Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.