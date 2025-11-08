Aynadaki Yabancı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aynadaki Yabancı dizisinin son bölümünde ne oldu?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Defne, Azra olduğu zamanlara dair her şeyi hatırlamaya başlar. Neden böyle bir oyuna giriştiğini ve kızı için girdiği mücadeleyi artık hatırlamaktadır. Emirhan'dan kaçarak ondan kurtulamayacağını anlamıştır. Aksine kızının yanında kalacak ve Emirhan'ı hapse gönderecek cep telefonunu bulmak için hareket edecektir. Böylece kızıyla birlikte yeni bir hayata başlayabilecektir.

Hanzade'nin teklifini kabul etmesinden sonra Defne için asıl sınav şimdi başlar. Kaçmaya çalıştığı Emirhan'ın daha yakınına sokulmak zorunda kalırken, Leyla onun tek tesellisi olur. Her ne kadar kızı onu tanımasa da artık kızını özgürce görebilmektedir.

Diğer taraftan Mihri'nin DNA testi sonuçlarına ulaşması Defne'nin tüm planını bir anda yok edebilecektir. Mihri'nin ise aklında daha kökten bir çözüm vardır.

Emirhan Azra'yı aramaya devam ederken şok edici bir mektupla karşılaşır. Birileri Azra'nın ellerinde olduğunu söyleyip ondan fidye istemektedir. Emirhan ne yapacaktır?

Barış'ın aklı daima Defne'dedir fakat diğer taraftan Nehir'in radarına da o girmiştir. Nehir'in Barış'a olan ilgisi Defne'yi rahatsız etmeye başlayacaktır. Kızı için her türlü zorluğa katlanan Defne, Barış'ın yanlış anlaması sonucu kırılacak, belki de artık onun hayatından uzaklaşması gerektiğini hissedecektir.

Melda ve Serhan'ı evde tatsız bir sürpriz beklerken, Emirhan büyük gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü 8 Kasım Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.