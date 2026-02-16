Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir. Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur. Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır. Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır. İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisinin 2. bölümü 16 Şubat Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.