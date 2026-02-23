Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır. Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır. İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisinin 3. bölümü 23 Şubat Pazartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.