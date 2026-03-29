Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ali'nin Karanoğlu konağına taşınması, onu ve Rosa'yı aynı çatı altında yaşamaya mahkum eder. Bu zoraki yakınlık Ali'nin şüphelerini artırırken; Ali sonunda Rosa'nın hamile olmadığını, bayılmalarının sebebinin ise ciddi bir hastalık olduğunu öğrenir. Koray'ın bu durumu bir koz olarak kullanarak Rosa'yı kendine mecbur bıraktığı gerçeğiyle de yüzleşir. Aydanlar cephesinde ise Merve, Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla ailesinin tepkisine maruz kalır. Faik'in kararıyla bir anda okuldan alınan Merve, halası Fazilet'in tüm itirazlarına rağmen ailesi tarafından sevmediği bir adamla zorla evlendirilmesine karar verilir. Ali, Rosa'nın babasından öğrendiği sarsıcı gerçekle Umur Karanoğlu'nun karşısına dikilir. Ali'nin sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Umur, Ali'ye tokat atmak için elini kaldırır. Ali, halası Fazilet'in çalınan bebeği ve hayatı için Umur'a karşı sert bir hesaplaşma başlatır. Peki, her şeyden habersiz olan Koray, kendi hayatıyla ilgili bu sarsıcı gerçeği öğrenebilecek mi?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Umur'un yıllardır sakladığı büyük sırrın Ali tarafından yüzüne vurulması, Karanoğlu konağında tüm dengeleri altüst eder. Ali, halası Fazilet ile Umur'un geçmişteki imkansız aşkını ve kaybettikleri bebeklerine dair acı gerçeği öğrenerek Umur ile sert bir hesaplaşmaya girer. Aydanlar cephesinde ise Merve, halası Fazilet'ten aldığı güçle ailesinin baskılarına karşı kendi hayatını yaşama kararı alır. Seray ve Rana, Merve'ye kurulan tuzağın benzeriyle aileye unutulmaz bir ders verirler.

Koray'ın Ali'yi vurdurduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılan Umur, oğluna herkesin önünde tokat atar. Rosa, Koray'ın içindeki yaraları fark ederek ona ilk kez şefkatle yaklaşırken, yaşadığı manevi dönüşümle Müslüman olmaya karar verir.

Rosa'ya olan aşkını kalbine gömen Ali, Beliz'in yanında kalmayı ve onunla evlenmeyi kabul eder. Tüm engellere ve geçmişin karanlık izlerine rağmen Beliz ile Ali'nin nikahı kıyılırken; iki aile arasındaki buzlar erir. Ali ve Rosa, aşkın her şeyi değiştiren gücüyle kendi yollarını yeniden çizer.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisinin 7. bölümü 28 Mart Pazar akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.