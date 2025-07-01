Baba Bizi Eversene filminin yönetmen koltuğunda Oksal Pekmezoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Baba Bizi Eversene filminin konusu ne? Baba Bizi Eversene filminin oyuncuları kim?
BABA BİZİ EVERSENE FİLMİNİN KONUSU NE?
Mahir, fabrikasında çalıştığı Fazıl Bey'in kızı Sevim'e aşıktır. Fakat Fazıl Bey bu birlikteliğe karşıdır. Fazıl Bey'in oğlu Erol ile birlikte Şermin, doğurduğu çocuğu, Erol'a bırakır. Sevim babasına çocuğun Mahir ile kendisinden olduğunu söyler.
BABA BİZİ EVERSENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kuzey Vargın
Bilge Zobu
Hulusi Kentmen
Barış Manço
Meral Zeren
Serpil Nur
Sinan Ecer
Feridun Çölgeçen
Hakkı Kıvanç
Ahmet Turgutlu
Necip Sarıcıoğlu
Ali Cağaloğlu
Yaşar Şener
BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Baba Bizi Eversene filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.