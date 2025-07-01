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Baba Bizi Eversene filminin konusu ne? Baba Bizi Eversene filminin oyuncuları kim?

Baba Bizi Eversene filminin konusu ne? Baba Bizi Eversene filminin oyuncuları kim?

1.07.2025 22:29:00
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Haber Merkezi
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Baba Bizi Eversene filminin konusu ne? Baba Bizi Eversene filminin oyuncuları kim?

Baba Bizi Eversene filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Baba Bizi Eversene filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Baba Bizi Eversene filminin konusu ne? Baba Bizi Eversene filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Baba Bizi Eversene filminin yönetmen koltuğunda Oksal Pekmezoğlu oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Baba Bizi Eversene filminin konusu ne? Baba Bizi Eversene filminin oyuncuları kim? 

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİNİN KONUSU NE?

Mahir, fabrikasında çalıştığı Fazıl Bey'in kızı Sevim'e aşıktır. Fakat Fazıl Bey bu birlikteliğe karşıdır. Fazıl Bey'in oğlu Erol ile birlikte Şermin, doğurduğu çocuğu, Erol'a bırakır. Sevim babasına çocuğun Mahir ile kendisinden olduğunu söyler.

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kuzey Vargın

Bilge Zobu

Hulusi Kentmen

Barış Manço

Meral Zeren

Serpil Nur

Sinan Ecer

Feridun Çölgeçen

Hakkı Kıvanç

Ahmet Turgutlu

Necip Sarıcıoğlu

Ali Cağaloğlu

Yaşar Şener

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Baba Bizi Eversene filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

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