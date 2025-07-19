Babamız (Padrenostro) filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim?

Babamız filminin yönetmen koltuğunda Claudio Noce oturuyor. Filmin senaristliğini Enrico Audenino, Claudio Noce üstleniyor. Peki, Babamız filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim?
BABAMIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
On yaşında bir çocuk olan Valerio’nun hayatı, teröristlerin babası Alfonso’ya düzenledikleri saldırıya tanık olmasıyla altüst olur. Yaşananlar, tüm ailenin hayatını dramatik bir şekilde etkiler. Valerio, hayatının bu zor günlerinde kendisinde daha büyük, yalnız ve asi bir genç olan Christian'la tanışır.
BABAMIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pierfrancesco Favino
Barbara Ronchi
Mattia Garaci
Francesco Gheghi
Mario Pupella
Eleonora De Luca
Antonio Gerardi
Francesco Colella
Marco Pancrazi
Giordano De Plano
Anna Maria De Luca
Paki Meduri
BABAMIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Babamız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.