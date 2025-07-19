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Babamız (Padrenostro) filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim?

Babamız (Padrenostro) filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim?

19.07.2025 20:42:00
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Haber Merkezi
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Babamız (Padrenostro) filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim?

Babamız filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Babamız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Babamız filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Babamız filminin yönetmen koltuğunda Claudio Noce oturuyor. Filmin senaristliğini Enrico Audenino, Claudio Noce üstleniyor. Peki, Babamız filminin konusu ne? Babamız filminin oyuncuları kim? 

BABAMIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

On yaşında bir çocuk olan Valerio’nun hayatı, teröristlerin babası Alfonso’ya düzenledikleri saldırıya tanık olmasıyla altüst olur. Yaşananlar, tüm ailenin hayatını dramatik bir şekilde etkiler. Valerio, hayatının bu zor günlerinde kendisinde daha büyük, yalnız ve asi bir genç olan Christian'la tanışır.

BABAMIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierfrancesco Favino

Barbara Ronchi

Mattia Garaci

Francesco Gheghi

Mario Pupella

Eleonora De Luca

Antonio Gerardi

Francesco Colella

Marco Pancrazi 

Giordano De Plano 

Anna Maria De Luca

Paki Meduri 

BABAMIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Babamız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

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