Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:50

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:50

7 Mayıs tarihli yayın akışında Bahar dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan Bahar dizisi çekimleri yetişmediği gerekçesiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Peki, Bahar dizisi bu akşam yok mu? Bahar dizisi neden yok?

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü yetişmedi. Bu nedenle dizinin bu akşam tekrar bölümü seyirciyle buluşacak. Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Yapım şirketi MF Yapım konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Açıklamada “Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız. Baharın en güzel günlerimde, 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı, yeni bölümlerimizle buluşmak üzere” cümlelerine yer verildi.