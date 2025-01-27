Yayınlanma: 27.01.2025 - 21:29

Güncelleme: 27.01.2025 - 21:29

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da "Leyla" karakterine hayat verecek olan Sumru Yavrucuk'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Sumru Yavrucuk kim, kaç yaşında, nereli? Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

24 Eylül 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Milli sporcu olan bir babanın kızıdır. Levent Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümlerinde eğitim aldı. İlk oyunculuk tecrübesini 1984 yılında aldı. Son yıllarda, Şahane Hayatım, Evlilik Hakkında Her Şey ve Baraj dizilerinde rol aldı.

SUMRU YAVRUCUK HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

2015 - Shirley - Willy Russell - Tebdil-i Mekan

2012 - Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi - Ebru Nihan Celkan

2008 - Yalnız Kadın - Dario Fo

2006 - Bahar Noktası - William Shakespeare

2004 - Fay Hattı - Behiç Ak

2000 - Leenane'in Güzellik Kraliçesi - Martin McDonagh

1996 - Kadınlardan Konuşalım - Dario Fo\Fraca Rame

1994 - Olmayan Kadın - Kenan Işık

1993 - Abdülcambaz - Turhan Selçuk

1992 - Macbeth - William Shakespeare

1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - Aziz Nesin

1988 - Altı Kişi Yazarını Arıyor - Luigi Pirandello

1987 - Yedi Kocalı Hürmüz - Sadık Şendil

1986 - Amadeus - Peter Shaffer

1986 - Tohum Ve Toprak - Orhan Asena

1985 - Toprağı Bol Olsun - Branislav Nusiç

1985 - İlk Yıllar "Roksolan" - Orhan Asena

1984 - Lisistrata - Aristophanes

1983 - Kırmızı Pabuçlar - Hans Christian Andersen

1982 - Gılgamış - Orhan Asena

SUMRU YAVRUCUK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1990 - Yorum Yok - Sevim

1992 - Çıplak - Ayla

1992 - Seni Seviyorum Rosa - Rosa

1995 - Yer Çekimli Aşklar

2004 - Halk Düşmanı - Gönül

2004 - Patroniçe

2013 - Tamam mıyız? - Temmuz'un Annesi

2018 - Bizi Hatırla - Leman

2019 - Annem - Ayşe

SUMRU YAVRUCUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1988 - Önce Canan

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları - İffet

1995 - Tutkular

1997 - Dostlar Pasajı

1999 - Akşam Güneşi - Şükran

2000 - Parça Pinçik

2001 - Bizim Otel

2004 - Mars Kapıdan Baktırır - Yıldız

2004-2007 - Yabancı Damat - Feride Baklavacıoğlu

2007-2008 - Sevgili Dünürüm - Yıldız

2009-2010 - Bahar Dalları - Güzide

2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? - Meryem Aksoy / Ebe Nine

2012 - Ağır Roman Yeni Dünya - Tina

2016-2017 - No 309 - Songül Yenilmez

2020-2021 - Baraj - Zerrin

2021-2022 - Evlilik Hakkında Her Şey - Çolpan Cevher

2023-2024 - Şahane Hayatım - Aysel Gümüşçü

2025 - Bahar - Leyla