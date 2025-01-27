Sumru Yavrucuk kim, kaç yaşında, nereli? Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Son dönemde Şahane Hayatım, Evlilik Hakkında Her Şey, No 309 gibi dizilerde yer alan oyuncu Sumru Yavrucuk Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinde Leyla karakterine hayat verecek. Peki, Sumru Yavrucuk kim, kaç yaşında, nereli? Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'da "Leyla" karakterine hayat verecek olan Sumru Yavrucuk'un yaşamı merak ediliyor. Peki, Sumru Yavrucuk kim, kaç yaşında, nereli? Sumru Yavrucuk hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?
24 Eylül 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Milli sporcu olan bir babanın kızıdır. Levent Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Tiyatro bölümlerinde eğitim aldı. İlk oyunculuk tecrübesini 1984 yılında aldı. Son yıllarda, Şahane Hayatım, Evlilik Hakkında Her Şey ve Baraj dizilerinde rol aldı.
SUMRU YAVRUCUK HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?
2015 - Shirley - Willy Russell - Tebdil-i Mekan
2012 - Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi - Ebru Nihan Celkan
2008 - Yalnız Kadın - Dario Fo
2006 - Bahar Noktası - William Shakespeare
2004 - Fay Hattı - Behiç Ak
2000 - Leenane'in Güzellik Kraliçesi - Martin McDonagh
1996 - Kadınlardan Konuşalım - Dario Fo\Fraca Rame
1994 - Olmayan Kadın - Kenan Işık
1993 - Abdülcambaz - Turhan Selçuk
1992 - Macbeth - William Shakespeare
1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - Aziz Nesin
1988 - Altı Kişi Yazarını Arıyor - Luigi Pirandello
1987 - Yedi Kocalı Hürmüz - Sadık Şendil
1986 - Amadeus - Peter Shaffer
1986 - Tohum Ve Toprak - Orhan Asena
1985 - Toprağı Bol Olsun - Branislav Nusiç
1985 - İlk Yıllar "Roksolan" - Orhan Asena
1984 - Lisistrata - Aristophanes
1983 - Kırmızı Pabuçlar - Hans Christian Andersen
1982 - Gılgamış - Orhan Asena
SUMRU YAVRUCUK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1990 - Yorum Yok - Sevim
1992 - Çıplak - Ayla
1992 - Seni Seviyorum Rosa - Rosa
1995 - Yer Çekimli Aşklar
2004 - Halk Düşmanı - Gönül
2004 - Patroniçe
2013 - Tamam mıyız? - Temmuz'un Annesi
2018 - Bizi Hatırla - Leman
2019 - Annem - Ayşe
SUMRU YAVRUCUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1988 - Önce Canan
1989 - Ayaşlı ve Kiracıları - İffet
1995 - Tutkular
1997 - Dostlar Pasajı
1999 - Akşam Güneşi - Şükran
2000 - Parça Pinçik
2001 - Bizim Otel
2004 - Mars Kapıdan Baktırır - Yıldız
2004-2007 - Yabancı Damat - Feride Baklavacıoğlu
2007-2008 - Sevgili Dünürüm - Yıldız
2009-2010 - Bahar Dalları - Güzide
2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? - Meryem Aksoy / Ebe Nine
2012 - Ağır Roman Yeni Dünya - Tina
2016-2017 - No 309 - Songül Yenilmez
2020-2021 - Baraj - Zerrin
2021-2022 - Evlilik Hakkında Her Şey - Çolpan Cevher
2023-2024 - Şahane Hayatım - Aysel Gümüşçü
2025 - Bahar - Leyla
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