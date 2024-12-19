Emre Karayel ve Demet Evgar yıllar sonra aynı projede... Bahar'a psikiyatr Tolga geliyor!
Emre Karayel 'Bahar' dizisine psikiyatr Tolga karakteriyle katılıyor. Ünlü oyuncu daha önce Demet Evgar ile birlikte "Bir Kadın, Bir Erkek" dizisinde yer almıştı.
Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar, güçlü kadrosuna yeni bir ismi daha ekliyor. İkinci sezonuyla salı akşamlarına damga vuran dizinin hikâyesine, önümüzdeki hafta psikiyatr Tolga karakteri dahil olacak.
Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği ve Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizide Tolga karakterine Emre Karayel hayat verecek.
Karayel, daha önce Demet Evgar ile birlikte yer aldığı fenomen dizi Bir Kadın, Bir Erkek ile büyük beğeni toplamıştı.
Yeni karakter Tolga'nın, Çağla (Elit Andaç Çam) ile bağlantılı olacağı ve dizinin ana kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Tolga'nın hikâyeye katılmasıyla birlikte olayların seyrinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Bahar, yeni karakteri ve sürükleyici olay örgüsüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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