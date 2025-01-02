Kızılcık Şerbeti, Bahar… 2024’ün en çok izlenen dizileri açıklandı

8- Kuruluş Osman / 6.39 reyting

Yayınlandığı beş yılda da en çok izlenen diziler listesinde olan "Kuruluş Osman" 34 bölümde 6,39 reyting ortalamasıyla bu seriyi sürdürdü. Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan dizinin en yüksek seviyesi yılın ilk yayınında 7,80 reytingle gözlendi.