Kızılcık Şerbeti, Bahar… 2024’ün en çok izlenen dizileri açıklandı
Box Office Türkiye, 2024 yılının en çok izlenen televizyon dizilerini reyting oranlarıyla paylaştı. Show TV dizileri ‘Bahar’ ve ‘Kızılcık Şerbeti’ yıl genelinde çift haneli ortalamaya ulaşan diziler oldu.
10- Yargı / 5.77 reyting
Bu yıl final sezonuyla ekranlara gelen "Yargı" son 18 bölümünde 5,77 reyting ortalamasıyla listenin son basamağını oluşturdu. Yayın hayatına 19 Eylül 2021 tarihinde başlayan dizi, 88. bölümünde 6,85 reytingle en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
9- Teşkilat / 6.33 reyting
"Teşkilat" dizisinin ikinci sezonunda Tolga Sarıtaş'ın başrolü devralmasıyla birlikte performansını artırarak 6,33 reyting ortalamasına ulaştı. Yayın hayatına 7 Mart 2021 tarihinde başlayan dizi yılın en yüksek seviyesine 17 Kasım'da yayınlanan 124. bölümünde 9,24 reytingle ulaşmıştı.
8- Kuruluş Osman / 6.39 reyting
Yayınlandığı beş yılda da en çok izlenen diziler listesinde olan "Kuruluş Osman" 34 bölümde 6,39 reyting ortalamasıyla bu seriyi sürdürdü. Yayın hayatına 20 Kasım 2019 tarihinde başlayan dizinin en yüksek seviyesi yılın ilk yayınında 7,80 reytingle gözlendi.
7- Deha / 6.98 reyting
"Deha" 15 bölümde 6,98 reyting ortalamasıyla sezonun ikinci en yüksek çıkışını gerçekleştirdi. Yayın hayatına 22 Eylül 2024 tarihinde başlayan dizi, ikinci bölümde iki puan sıçrama gerçekleştirerek 7,98 reytingle en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
6- Gönül Dağı / 7.64 reyting
Yayınlandığı dört yılda da en çok izlenenler listesinde olan "Gönül Dağı" 39 bölümde 7,64 reyting ortalamasıyla bu seriyi devam ettirdi. Yayın hayatına 17 Ekim 2020 tarihinde başlayan dizi, yılın ilk haftasında 10,08 reytingle en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
5- Kızıl Goncalar / 8.88 reyting
İlk bölüm yayınının ardından RTÜK'ten gelen yayın durdurma cezası sonrası ses getiren "Kızıl Goncalar" 31 bölümde 8,88 reyting ortalamasıyla adından söz ettirdi. Yayın hayatına 18 Aralık 2023 tarihinde başlayan dizi, en yüksek seviyesine sezon finalinden bir bölüm önce 10,96 reytingle ulaşmıştı.
4- İnci Taneleri / 9.03 reyting
"İnci Taneleri" son zamanların en yüksek açılışını gerçekleştirirken 28 bölümde 9,03 reyting ortalamasına ulaştı. Yayın hayatına 25 Ocak 2024 tarihinde başlayan dizinin en yüksek seviyesi üçüncü bölümünde 13,02 reytingle gözlendi.
3- Uzak Şehir / 9.36 reyting
"Uzak Şehir" 8 bölümde 9,36 reyting ortalamasıyla 2024/2025 sezonunun en büyük çıkışını gerçekleştirdi. Yayın hayatına 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan dizi geçtiğimiz hafta 11,35 reytingle bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.
2- Kızılcık Şerbeti / 10.32 reyting
"Kızılcık Şerbeti" 37 bölümde 10,32 reyting ortalamasıyla zirvenin en yakın takipçisi oldu. Yayın hayatına 28 Ekim 2022 tarihinde başlayan dizi yılın ikinci yarısında performansını artırırken, 2024 yılının en yüksek seviyesine 12,65 reytingle geçtiğimiz hafta ulaştı.
1- Bahar / 10.35 reyting
"Bahar" bu yıl 30 bölümde 10,35 reyting ortalamasıyla en çok izlenen dizi oldu. Yayın hayatına 13 Şubat 2024 tarihinde başlayan dizi, 11. bölümünde 14,96 reytingle son beş sezonun en yüksek seviyesine ulaştı.
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