Bahar dizisine yeni karakter 'Leyla hala' geliyor!

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:31

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:31

Show TV’de salı akşamları yayınlanan "Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" dizisi, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciası nedeniyle bu hafta ekranlara ara verdi.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği ve MF Yapım imzası taşıyan diziye, usta oyuncu Sumru Yavrucuk katıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yavrucuk, dizide Mehmet Yılmaz Ak’ın hayat verdiği 'Timur Yavuzoğlu'nun halası 'Leyla' karakterine hayat verecek.

SUMRU YAVRUCUK KİMDİR?

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, yönetmen Sumru Yavrucuk, 1961 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1977 yılında I·stanbul Belediye Konservatuvarı’na kayıt olan Yavrucuk, şan ve tiyatro bölümlerinde egˆitim aldı, ardından 1979 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı S¸an Bölümü’ne geçis¸ yaptı.

1982 yılında I·stanbul Devlet Tiyatroları’nın kadrosuna geçen Sumru Yavrucuk, halen Devlet Tiyatroları’nın oyuncuları arasında yer almaktadır. 1988 tarihide rol aldıgˆı Önce Canan adlı yerli dizi ile tv sektöründe de boy gösteren Yavrucuk’un sinema ile tanıs¸ması ise, 1990 tarihli Yorum Yok adlı filme gerçekles¸ti.

Yavrucuk’un 1992 yılında rol aldıgˆı iki film, Çıplak ve Seni Seviyorum Rosa ise, en fazla ses getiren filmleri oldu ve de Seni Seviyorum Rosa bas¸arılı oyuncuya 1991 yılında Altın Portakal, 1992 yılında ise Altın Koza ödüllerini getirdi. Sumru Yavrucuk, sagˆır ve dilsizlerin kullandıgˆı is¸aret dili olan Gestuno’ya hakim bir konus¸macı olarak da bilinmekte.

On yıla yakın bir süre sagˆır dilsizlerden olus¸an bir sessiz tiyatro grubuna yönetmenlik yapan Sumru Yavrucuk, bu grupla beraber sahneledigˆi Susuz Yaz adlı tiyatro oyunu ile 1986 yılında Türkiye Sagˆır Dilsizler Mim Festivali’nde En I·yi Yönetmen ödülünü kazanmıştır. Önce Canan, Ayaşlı ve Kiracılar, Yorum Yok, Yol Palas Cinayeti, İki Kadın, Seni Seviyorum Rosa, Çıplak, İş, Tutkular, Yer Çekimli Aşklar, Dostlar Pasajı, Sır, Akşam Güneşi, Direklerarası, Meleğin Selamı, Akasya Pasajı, Parça Pinçik, Bizim Otel, Halk Düşmanı, Mars Kapıdan Baktırır, Patroniçe, Yabancı Damat, Sevgili Dünürüm, Bahar Dalları, Fatmagülün Suçu Ne?, Kara Cumartesi, Loks Gluück, Ağır Roman Yeni Dünya, Tamam mıyız?, Acil Aşk Aranıyor ve No:309 gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Altın Portakal, Afife Jale ve Avni Dilligil bas¸ta olmak üzere çok sayıda ödülü bulunan Sumru Yavrucuk, 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve Akrep burcudur.