Show TV'nin 3 sezondur ekranda olan sevilen dizisi Bahar, son aylarda reytinglerde ciddi düşüş yaşamaya başladı. Peki, Bahar dizisinin yayın günü neden değişti? Bahar dizisinin yayın günü ne zaman?

BAHAR DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisi artık salı akşamları yerine pazar akşamları yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü 7 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek. Bu değişiklik, dizinin reytinglerde toparlanması için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAHAR DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Show TV'nin 3 sezondur ekranda olan sevilen dizisi Bahar, son aylarda reytinglerde ciddi düşüş yaşamaya başladı. Özellikle Aziz Uras’ın Seren’e ihanet etmesi ve Bahar ile Evren arasındaki kavuşamama hikâyesinin uzaması, izleyicilerin tepkisine yol açtı.

BAHAR’IN REYTİNGLERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Tekrarlanan senaryo, karakterlerin sürekli mutsuz olması ve ilişkilerdeki karmaşanın izleyiciyi yorması düşüşün başlıca nedenleri olarak görülüyor.