Bahar dizisi 55. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seren’in büyük yüzleşmesinden sonra Bahar oğlu için üzülse de Seren’in yanında olmaya devam eder. Hastanede neler olduğu merak edilirken Harun, Maral ve Uras’ın durumunu gizlemeye çalışır. Çünkü Maral’la arasında asistan-hoca ilişkisinden fazlası vardır. Evren, bir hastası sayesinde kendi korkularıyla yüzleşir ve artık babalık konusunda kesin bir karara varır. Uras, Seren’e kendini affettirmeye çalışırken Bahar’dan destek bekler. Bahar oğluyla Seren arasında kalsa da yine Seren’i seçer. Ancak Seren’in intikamı için atacağı bir sonraki adım, Bahar’ı büyük bir açmaza sürükler. Bahar oğlunun geleceğini korumayı mı, doğru bildiğinden vazgeçmeden Seren’in yanında olmayı mı seçecektir?

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin yeni bölümü 21 Ekim Salı akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.