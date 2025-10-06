Bahar dizisi 53. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bahar son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar, Harun’un kardeşiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra ona karşı bakışı değişir. Onların yakınlığına tanık olan Çağla, Bahar’ın bu değişiminin nedenini merak ederken öğrendikleriyle hem Bahar hem de Harun konusunda duygusal bir açmaza girer. Evren’in, bebeği gördükten sonra baba olacağını ilk kez tam anlamıyla idrak etmesi Bahar’ı kaybetme korkusunu tetikler. Hastaneye gelen bir vaka, Bahar ve Evren’in birlikte çalışmasını sağlarken; Evren’in bu ikileminin verdiği zararla yüzleşmesine neden olur. Aziz Uras ve Seren cephesinde Aziz Uras, Seren’i yeniden kazanmak için harekete geçer. Onu affedemeyeceğini düşünen Seren baktığı sıradışı vaka nedeniyle bu kararını sorgularken meydana gelen bir kaza, herkesin hayatını temelinden sarsacaktır…

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Bahar, Seren’i bu hale getiren kazanın perde arkasındaki sırların peşine düşer ve karşılaştığı gerçekler onu derinden sarsıyor. Çağla, Bahar’ın serzenişleri karşısında hem onu sakinleştirmeye çalışıyor hem de bu tehlikeden uzak durması için ikna etmeye çabalıyor. Bahar ise, kendisine yüklenen acıları başkasının hissetmesine izin vermeyeceğini söyleyerek, Seren’i koruyabilmek için Çağla’ya karşı çıkıyor. Bu sırada hastanede Seren’in zihni geçmişteki karanlık anılarla yüzleşir ve adeta bir saatli bombanın fitilini ateşliyor. Seren’in Maral’a yönelen öfkesi, Uras’ı bekleyen fırtınanın habercisi oluyor.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 53. bölümü 7 Ekim Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.