Geçtiğimiz sezon Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Bahar dizisi, bugün günlerden Salı olmasıyla merak konusu oldu. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor? Bahar yeni bölüm bu akşam var mı?

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

Bahar yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Bahar bu akşam ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni sezon yayın tarihi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL 2025

06:00 Güzel Günler

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Ya Sonra

01:45 Gelin Evi

03:45 Ya Sonra