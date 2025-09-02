Geçtiğimiz sezon Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Bahar dizisi, bugün günlerden Salı olmasıyla merak konusu oldu. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor? Bahar yeni bölüm bu akşam var mı?
BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?
Bahar yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Bahar bu akşam ekrana gelmeyecek.
Dizinin yeni sezon yayın tarihi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 EYLÜL 2025
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Ya Sonra
01:45 Gelin Evi
03:45 Ya Sonra