Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköy'e Karşı, İftarlık Gazoz, Cem Karaca'nın Gözyaşları gibi filmlere imza atan Yüksel Aksu filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstleniyor. Peki, Bak Postacı Geliyor filminin konusu ne? Bak Postacı Geliyor filminin oyuncuları kim?

BAK POSTACI GELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman’ın, imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu ediniyor.

BAK POSTACI GELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ozan Akbaba

Deniz Barut

Müfit Kayacan

Mustafa Avkıran

Fırat Çelik

Ahmet Mekin

Fikret Kuşkan

BAK POSTACI GELİYOR FİLMİNE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bak Postacı Geliyor filmi 12 Aralık 2025'ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.