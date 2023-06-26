Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:01

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:01

Bak Yeşil Yeşil filminin yönetmen koltuğunda Hulki Saner otururken filmin senaryosunu Esen Püsküllü kaleme aldı. 1975 yılında vizyona giren Bak Yeşil Yeşil filminin türü komedidir. Filmseverler, Bak Yeşil Yeşil filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Bak Yeşil Yeşil filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Bak Yeşil Yeşil filmi konusu nedir? Bak Yeşil Yeşil filmi oyuncuları kimler? Bak Yeşil Yeşil filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

BAK YEŞİL YEŞİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, bir isim benzerliğinin yol açtığı yanlış anlaşılma yüzünden yaşananları konu alır. Ahmet Özhan genç ve yakışıklı bir şarkıcıdır. Turne nedeniyle gittiği İzmir'de kaldığı otelde Neşe ile tanışır. Mankenlik yapan Neşe, Ahmet'in ilgisini çeker. Bu sırada bir isim benzerliği nedeniyle Neşe ile Ahmet'in arası bozulur. Ahmet Özhan'ın menajerinin adı da Ahmet'tir. Menajer Ahmet Hasanoğlu, Tijen'le evlidir. Tijen, Neşe'ye mektup göndermiş ve eşi Ahmet'le tanışmasını istemiştir. Ancak Neşe, isim benzerliği nedeniyle Tijen'in kocasının Ahmet Özhan olduğunu sanır. Duyguları incinen Neşe, Kuşadası'nda yapılacak olan defileye katılmaya karar verir. Ahmet ise bu yaşananlara anlam veremez ve Neşe'nin peşine düşer.

BAK YEŞİL YEŞİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hale Soygazi - Neşe

Ahmet Özhan - Ahmet

Şener Şen - Ahmet Hasanoğlu

Sevda Aktolga

Hüseyin Alp

Necdet Kökeş

Necati Er

Rukiye Göreç

Cevdet Arıkan

Sevda Aydan

BAK YEŞİL YEŞİL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1975 yılı yapımı Bak Yeşil Yeşil filmi, İzmir'de Kordon ve Alsancak'ta buna ek olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çekildi.