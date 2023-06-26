Gülizar filmi konusu nedir? Gülizar filmi oyuncuları kimler? Gülizar filmi nerede çekildi?
Gülizar filmi KANAL D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Gülizar filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Gülizar filminin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Gülizar filmi konusu nedir? Gülizar filmi oyuncuları kimler? Gülizar filmi nerede çekildi?
Gülizar filminin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. 2004 yılında vizyona giren Gülizar filminin kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Peki, Gülizar filmi konusu nedir? Gülizar filmi oyuncuları kimler? Gülizar filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
GÜLİZAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gülizar genç ve güzel bir köylü kızıdır. Ailesinin isteği üzerine, kendi rızası olmadan köylerinden bir gençle nişanlandırılmıştır. Nişanlısı, başlık parası kazanabilmek için İstanbul'a çalışmaya gitmiştir. Bir gün Gülizar'ın kaderi, köye yeni bir öğretmenin gelişiyle aniden değişir. Gülizar herkesten gizli öğretmen İsmail ile büyük bir aşk yaşar. Sonunda evlenmeye karar verirler. Ancak öğretmenin bir kaza sonucu ölümü dünyayı Gülizar'ın başına yıkacaktır.Nişanlısı, bir süre sonra başlık parasıyla köye döner. Gülizar sevgilisini kaybetmenin büyük acısını, kimseyle paylaşamadan yaşarken, nişanlısıyla evlendirilir. Oysa Gülizar, aşık olduğu genç öğretmenin kadını olmuştur. Gülizar'ın babası gelenekler ile kızı arasında kalır çünkü töreler gereği namusu Gülizar'ın öldürülmesiyle temizlenebilecektir.
GÜLİZAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gökhan Mete
Yetkin Dikinciler
Emin Gürsoy
Şevket Çoruh
Arif Erkin
Mustafa Üstündağ
Cengiz Sezici
Tuba Büyüküstün
Sezin Akbaşoğulları
Ahmet Saraçoğlu
GÜLİZAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gülizar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlenmiştir.
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