Yayınlanma: 25.06.2023 - 20:29

Güncelleme: 25.06.2023 - 20:29

Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda Ali Atay oturuyor. 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya filminin türü ise komedidir. Ölümlü Dünya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümlü Dünya filminin konusu nedir? Ölümlü Dünya filminin oyuncuları kimler?

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümlü Dünya filmi nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi'nin hayatını anlatıyor. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.

Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir.

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer

Alper Kul - Oktay

Sarp Apak - Serhan

İrem Sak - Begüm

Doğu Demirkol - Zafer

Feyyaz Yiğit - Serbest

Meltem Kaptan - Sevil

Mehmet Özgür - İlhami

Özgür Emre Yıldırım - Atakan

Ferit Kaya - Arif

İbrahim Selim - Müşteri

Kubilay Tuncer - Müffetiş

Mustafa Kırantepe - Kahya

Güneş Hayat - Begüm'ün annesi

Osman Alkaş - Begüm'ün babası

Ender Gözü - Resepsiyonist

Gümeç Alpay Aslan - Itır

ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümlü Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.