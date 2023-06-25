Ölümlü Dünya filminin konusu nedir? Ölümlü Dünya filminin oyuncuları kimler?
Ölümlü Dünya filmi izleyicisiyle buluşuyor. Filmseverler, Ölümlü Dünya filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Ölümlü Dünya filminin konusu nedir? Ölümlü Dünya filminin oyuncuları kimler?
Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda Ali Atay oturuyor. 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya filminin türü ise komedidir. Ölümlü Dünya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümlü Dünya filminin konusu nedir? Ölümlü Dünya filminin oyuncuları kimler?
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ölümlü Dünya filmi nesillerdir Haydarpaşa Garı’nda Anadolu Tat Lokantası’nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi'nin hayatını anlatıyor. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir.
Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer
Alper Kul - Oktay
Sarp Apak - Serhan
İrem Sak - Begüm
Doğu Demirkol - Zafer
Feyyaz Yiğit - Serbest
Meltem Kaptan - Sevil
Mehmet Özgür - İlhami
Özgür Emre Yıldırım - Atakan
Ferit Kaya - Arif
İbrahim Selim - Müşteri
Kubilay Tuncer - Müffetiş
Mustafa Kırantepe - Kahya
Güneş Hayat - Begüm'ün annesi
Osman Alkaş - Begüm'ün babası
Ender Gözü - Resepsiyonist
Gümeç Alpay Aslan - Itır
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümlü Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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