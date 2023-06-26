Yayınlanma: 26.06.2023 - 11:14

Güncelleme: 26.06.2023 - 11:14

Yankesici (Pickpocket) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert Bresson üstlendi. 1959 yılında Fransa'da geçen filmin türü dram ve suçtur. Filmseverler, Yankesici filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu araştırmaya başladı. Yankesici filminin kaç yılında, hangi ülkede çekildiği merak ediliyor. Peki, Yankesici filmi konusu nedir? Yankesici filmi oyuncuları kimler? İşte, Yankesici filmi hakkında merak edilenler...

YANKESİCİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, biraz keyif için biraz da sisteme gıcıklık olsun diye yankesicilik yapan Michel'in ve onun peşindeki polisin hikâyesini anlatıyor. Çalışmak yerine hırsızlık yapmayı tercih eden Michel, sonunda insanlardan ne kadar para çalarsa çalsın, zamanın ondan çaldıklarını bir türlü yerine koyamayacağını geç de olsa anlayacaktır.

YANKESİCİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Marika Green

Martin LaSalle

Jean Pelegri

Dolly Scal

Pierre Leymarie

Kassagi

Pierre Étaix

Cesar Gattegno

YANKESİCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Yankesici (Pickpocket) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.