Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:42

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:42

Balık filminin yönetmen koltuğunda Derviş Zaim oturuyor. Filmin senaristliğini Rıza Sönmez üstleniyor. Peki, Balık filminin konusu ne? Balık filminin oyuncuları kim?

BALIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kaya göl kıyısındaki bir köyde yaşayan bir balıkçıdır. Kaya'nın ve karısı Filiz'in küçük kızları Deniz konuşamamaktadır. Filiz kızını iyileştirmek için eskiden kalan alternatif bir yöntem denemeye karar verir. Şifalı olduğuna inanılan bir cins balığı kıza yedirirse kızının iyileşeceğini düşünmektedir. Ancak aradığı şifalı balık o civarlarda yoktur. Filiz bu şifalı balığı bulmak için başka bir göle gider. Sonunda aradığı ender balıktan sekiz tanesini yakalar. Kızına şifa bulsun diye yedirmeye başlar. Kaya evdeki balıkların varlığını keşfedince balıklardan bir çiflikte yetiştirip bu işten para kazanmayı düşünür. Ön araştırma yapmak için balıkların birkaç tanesini karısından gizli şehirdeki su ürünleri fakültesine götürür. Fakültedekilerden o balıkların nasıl çoğalacağını anlamak için yardım ister. Ancak balık çiftliğinin kurmak için paraya gereksinimi vardır. Yasadışı şekilde kimyasal malzeme kullanarak balık avlamaya başlar. Kimyasal madde hazırlarken dikkatsizlik sonucunda karısı Filizi zehirler. Dolayısıyla ölüme sebebiyet vermekten hapise girer. Hapis onu değişime uğratmıştır, çıkınca köye göre döner. Amacı kızına kendisini affettirmektir.

BALIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sanem Çelik

Bülent İnal

Gizem Akman

Ekrem Yücelten

Miray Akay

BALIK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Balık filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.