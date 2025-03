Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:06

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:06

ABD'li oyuncu Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki performansıyla 22 yıl sonra 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ikinci kez Oscar ödülü kazandı. Peki, The Brutalist filminin konusu nedir? The Brutalist filminin oyuncuları kimlerdir?

THE BRUTALİST FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Holokost'tan sağ kurtulan Macaristan doğumlu Yahudi mimar László Tóth'un hayatındaki 30 yılı anlatıyor. II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, "Amerikan rüyasını" deneyimlemek için karısı Erzsébet ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. László başlangıçta yoksulluk ve aşağılanmaya katlanır, ancak kısa süre sonra hayatının gidişatını değiştirecek gizemli ve zengin bir müşteri olan Harrison Lee Van Buren ile bir sözleşme imzalar.

THE BRUTALİST FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Macaristan ortak yapımı olan filmin senaryosu, Corbet ve Mona Fastvold tarafından kaleme alındı. Başrollerinde Adrien Brody, Felicity Jones, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Jonathan Hyde ve Guy Pearce yer alıyor.