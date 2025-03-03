Malcolm X filminin konusu ne? Malcolm X filminin oyuncuları kim?
Malcolm X izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Malcolm X filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Malcolm X filminin konusu ne? Malcolm X filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Malcolm X filminin yönetmen koltuğunda Spike Lee oturuyor. Dizinin senaristliğini Alex Haley üstleniyor. Peki, Malcolm X filminin konusu ne? Malcolm X filminin oyuncuları kim?
MALCOLM X FİLMİNİN KONUSU NE?
Babası Ku Klux Klan tarafından öldürülen Malcolm, çağdaşı bir çok zenci gibi umutsuz ve zor bir çocukluk geçirir. Neticesinde hayatı günlük yaşayan hedonist bir hırsıza dönüşür. Sonunda hapise girdiğinde İslam öğretisi kendisini yeniden tanımlamasına yardımcı olur. Burada dahil olduğu toplulukta kendini bulur ve yükselmeye başlar. Hapisten çıkınca Malcolm, adeta bir mesih işlevi yüklenir ve kendilerini birer suçlu yapan toplumsal adaletsizliğe başkaldırır.
MALCOLM X FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Martin Donovan
Spike Lee
Denzel Washington
Angela Bassett
William Fichtner
Christopher Plummer
Delroy Lindo
Peter Boyle
Debi Mazar
Albert Hall
Theresa Randle
Lonette McKee
Tommy Hollis
Kate Vernon
Al Freeman Jr.
Nicholas Turturro
Nelson Mandela
Marcus Naylor
John David Washington
Charles Weldon
MALCOLM X FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Malcolm X filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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