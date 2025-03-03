Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:44

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:44

Malcolm X filminin yönetmen koltuğunda Spike Lee oturuyor. Dizinin senaristliğini Alex Haley üstleniyor. Peki, Malcolm X filminin konusu ne? Malcolm X filminin oyuncuları kim?

MALCOLM X FİLMİNİN KONUSU NE?

Babası Ku Klux Klan tarafından öldürülen Malcolm, çağdaşı bir çok zenci gibi umutsuz ve zor bir çocukluk geçirir. Neticesinde hayatı günlük yaşayan hedonist bir hırsıza dönüşür. Sonunda hapise girdiğinde İslam öğretisi kendisini yeniden tanımlamasına yardımcı olur. Burada dahil olduğu toplulukta kendini bulur ve yükselmeye başlar. Hapisten çıkınca Malcolm, adeta bir mesih işlevi yüklenir ve kendilerini birer suçlu yapan toplumsal adaletsizliğe başkaldırır.

MALCOLM X FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Martin Donovan

Spike Lee

Denzel Washington

Angela Bassett

William Fichtner

Christopher Plummer

Delroy Lindo

Peter Boyle

Debi Mazar

Albert Hall

Theresa Randle

Lonette McKee

Tommy Hollis

Kate Vernon

Al Freeman Jr.

Nicholas Turturro

Nelson Mandela

Marcus Naylor

John David Washington

Charles Weldon

MALCOLM X FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Malcolm X filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.